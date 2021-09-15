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15.09.2021 (20:00)

В Германии состоялось памятное мероприятие с возложением венков и цветов к мемориалу жертв нацизма в память о советских военнопленных

В коммуне Гроссберен, земля Бранденбург в Германии состоялось памятное мероприятие с возложением венков и цветов к мемориалу жертв нацизма в память о советских военнопленных, погибших в концентрационном лагере Stalag III-D в годы Второй мировой войны.

В мероприятии принял участие представители Посольства Российской Федерации, сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Германии, бургомистр коммуны Гроссберен господин Борстель, представители Сербии, Украины, Чехии, местных отделений политических партий Германии, школьники и местные жители.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Памятники
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