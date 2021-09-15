15.09.2021 (19:00)

В Центральном доме Российской Армии открылась выставка картин народного художника России Евгения Корнеева

Сегодня в зале Малахитовой гостиной Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) торжественно открылась выставка работ живописца Студии военных художников имени М.Б. Грекова народного художника РФ Евгения Корнеева «Москва живописная», посвященная празднованию Дня города Москвы.

Многогранное творчество Евгения Корнеева, который в эти дни отмечает свой 70-летний юбилей и 40-летие работы в Студии, включает в себя пейзажи святых мест в районе монастырей Шуйских, батальные сцены, портреты выдающихся людей России, иконостасы, росписи храмов и диорамы. Экспозицию выставки, в которой представлены 30 полотен живописца, открывает картина «М.В. Фрунзе. Портрет эпохи». А центральное место занимает историческая картина «Альпийский марш».

На торжественной церемонии открытия выставки, которую вела инструктор выставочного зала отдела культуры ЦДРА Алла Маркова, выступили заместитель начальника ЦДРА по развитию Вячеслав Титов, директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяна Самарская, начальник отдела художников Студии Юрий Бирюков, заслуженный художник России Алексей Евстигнеев. Поздравления в адрес юбиляра прозвучали от представителей общественных организаций, коллег и друзей.

Участники церемонии могли ознакомиться с коллекцией редких значков и жетонов на тему «Города России» из собрания фалериста Дмитрия Дормидонтова. В рамках музыкальной страницы Екатерина Таран исполнила песни на музыку Исаака Дунаевского. Романс «На заре ты ее не буди» и песню девушек из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» прозвучали в исполнении Анны Шеффер. Экскурсию по выставке провела заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Тихомирова.

Выставка картин будет работать до конца сентября. 23 сентября в выставочном зале ЦДРА состоится творческая встреча народного художника России Евгения Корнеева с почитателями его таланта и любителями живописи.

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