15.09.2021 (18:33)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» пополнил запасы на Кипре

Большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр и вышел в Средиземное море. В течение нескольких дней российские моряки пополнили запасы воды и топлива, а также немного отдохнули на берегу от выполнения задач дальнего похода.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» возглавляет отряд кораблей и судов, в составе которого действуют спасательно-буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин».

Из главной базы Северного флота – города Североморска «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения принял участие в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантическом океане.

В Средиземном море отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота действует с 18 августа. За это время он совершил деловой заход в Алжир и принял участие в ряде учений по всем видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

С момента выхода из базы корабль преодолел более 12 тысяч морских миль.

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