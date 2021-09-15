15.09.2021 (16:24)
Военная делегация Республики Сербия посетила учебные центры инженерных войск в Подмосковье
Военная делегация Республики Сербия в рамках официального визита посетила Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации и 66-й учебный центр инженерных войск (межведомственный, методический), дислоцированные в Московской области.
В ходе визита сербские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой и инфраструктурой учебных центров, с современными и перспективными отечественными средствами инженерного вооружения. Им также продемонстрировали организацию учебного процесса.
В ходе встречи российские и сербские специалисты обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в области инженерного обеспечения.
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