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15.09.2021 (16:24)

Военная делегация Республики Сербия посетила учебные центры инженерных войск в Подмосковье

Военная делегация Республики Сербия в рамках официального визита посетила Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации и 66-й учебный центр инженерных войск (межведомственный, методический), дислоцированные в Московской области.

В ходе визита сербские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой и инфраструктурой учебных центров, с современными и перспективными отечественными средствами инженерного вооружения. Им также продемонстрировали организацию учебного процесса.

В ходе встречи российские и сербские специалисты обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в области инженерного обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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