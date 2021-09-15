15.09.2021 (14:51)

В Белоруссии артисты ансамбля им. А.В. Александрова выступили перед участниками учения «Запад-2021»

В Белоруссии в ходе мероприятий совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» на полигоне Брестский в полевом лагере военнослужащих Воздушно-десантных войск и личного состава мотострелковых частей из России и Белоруссии прошел концерт ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова.

Неоднократный победитель российских и международных конкурсов среди военных творческих коллективов по сложившейся традиции радует своим творчеством военнослужащих на различных учениях, проводимых как на территории России, так и за рубежом.

Для участников ССУ «Запад-2021» прозвучали мелодии и песни военных лет, современные песни и показаны концертные номера. Выступление военных артистов сопровождалось шквалом аплодисментов. В завершение концерта прозвучала и песня «Катюша», которую подпевали все военнослужащие, посетившие концерт.



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