15.09.2021 (17:16)

В Алтайском крае подразделения ПВО ЦВО отразили массированный авиационный удар условного противника

Подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае, отразили массированный авиационный удар условного противника.

По замыслу учения дежурными расчетами был выявлен массовый подлет авиации к местам дислокации стратегически значимых военных объектов в регионе.

Военнослужащие подразделений ПВО совершили марш в назначенный район. Во время передвижения они при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Вебра» сбили малоразмерные летательные аппараты условного противника, которые собирались нанести удар по колонне техники.

Прибыв на место, военнослужащие развернули зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук». При появлении целей на радарах расчеты взяли их на сопровождение и затем уничтожили. Всего было поражено более 30 целей.

В учении приняло участие более 500 военнослужащих и было задействовано свыше 50 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице