15.09.2021 (14:57)
В Нижегородской области около ста военнослужащих ЗВО приняли крещение в полевом храме
В Нижегородской области на полигоне Мулино в ходе совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» около ста военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) прошли обряд крещения.
После совершения таинства в полевом храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца помощник командира одной из мотострелковых бригад по работе с верующими военнослужащими вручил принявшим крещение нательные кресты и сборник православных молитв.
«Всегда хотел покреститься, но никак не мог решиться, а поговорив с командиром и товарищами, принял окончательное для себя решение. Чем очень сейчас и горжусь», – сказал разведчик рядовой Сергей Селезнёв.
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