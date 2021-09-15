15.09.2021 (14:57)

В Нижегородской области около ста военнослужащих ЗВО приняли крещение в полевом храме

В Нижегородской области на полигоне Мулино в ходе совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» около ста военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) прошли обряд крещения.

После совершения таинства в полевом храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца помощник командира одной из мотострелковых бригад по работе с верующими военнослужащими вручил принявшим крещение нательные кресты и сборник православных молитв.

«Всегда хотел покреститься, но никак не мог решиться, а поговорив с командиром и товарищами, принял окончательное для себя решение. Чем очень сейчас и горжусь», – сказал разведчик рядовой Сергей Селезнёв.

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