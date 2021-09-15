15.09.2021 (16:49)

Воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса стали участниками молодежной патриотической акции, посвященной географическим открытиям и мореплавателям

В соответствии с указаниями главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации в году 325-летия Российского флота военно-исторической и военно-патриотической работы в довузовских военно-морских учебных заведениях, воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса стали участниками молодежной патриотической акции, посвященной географическим открытиям и мореплавателям, организатором которой явился Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

Мероприятие состоялось в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе. Кадеты играли в большой морской бой, вязали морские узлы, проявили свои знания в области истории путешествий и великих географических открытий, а также возложили цветы к памятнику Ф.Ф. Белинсгаузена.

«Кроштадтский морской кадетский военный корпус активно участвует в военно-патриотических и профориентационных мероприятиях, проводимых в городе Морской славы Кронштадте. Эта участие особенно актуально в году, когда отмечается 325-летие создания Российского регулярного флота», - отметил начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко.

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