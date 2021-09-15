15.09.2021 (15:38)
Землетрясение, произошедшее в Кемеровской области, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе
Землетрясение, которое произошло в Кемеровской области 15 сентября, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе.
Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.
Новости по теме:
В Абакане более 4 тыс. человек посетили выставку РГО и Экспедиционного центра Минобороны России за три дня работы
Метки: