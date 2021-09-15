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15.09.2021 (15:38)

Землетрясение, произошедшее в Кемеровской области, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе

Землетрясение, которое произошло в Кемеровской области 15 сентября, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе.

Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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