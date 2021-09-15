15.09.2021 (16:21)

На Черноморском флоте состоялось открытие территориального центра психологической работы

В Севастополе состоялось открытие территориального центра психологической работы.

Старт работе центра дал командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов и руководитель Департамента психологической работы Минобороны России Валентина Барабанщикова.

Территориальный центр психологической работы ЧФ входит в состав центра психологической работы Южного военного округа, что обеспечивает наиболее больший охват проведения психологических мероприятий в соединениях и воинских частях в зоне ответственности флота.

Кроме того, центр осуществляет методическое сопровождение специалистов по профессиональному психологическому отбору в военных комиссариатах и пунктах отбора, педагогов-психологов образовательных организаций высшего образования и общеобразовательных организаций Минобороны России и медицинских психологов военных медицинских организаций на территории Крыма и Севастополя.

«Открытие территориального центра психологической работы Черноморского флота – это долгожданное мероприятие! В современных условиях перед психологической службой стоят ответственные задачи, направленные на безусловное обеспечение готовности личного состава к выполнению задач по предназначению. Проводимая психологическая работа специалистами центра позволит формировать наиболее объективную картину, а также поможет принимать оптимальные управленческие решения командирам всех степеней», – отметил адмирал Игорь Осипов.

Работа центра также будет направлена на подготовку личного состава, повышение психологической грамотности и оказание профессиональной психологической помощи.

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