15.09.2021 (16:30)
В Душанбе прошла встреча Министра обороны России и главы МИД РФ с президентом Таджикистана
В Душанбе состоялась встреча главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Встреча состоялась во Дворце наций, который является официальной резиденцией президента Таджикистана.
Эмомали Рахмон поприветствовал российских министров, после чего участники встречи продолжили работу в закрытом режиме.
Сергей Шойгу и Сергей Лавров прибыли в Душанбе на совместное заседание Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло сегодня.
Новости по теме:
ЗМО РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Союз Мьянма вице-старшим генералом Со Вином
Метки: