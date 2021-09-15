15.09.2021 (16:30)

В Душанбе прошла встреча Министра обороны России и главы МИД РФ с президентом Таджикистана

В Душанбе состоялась встреча главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Встреча состоялась во Дворце наций, который является официальной резиденцией президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон поприветствовал российских министров, после чего участники встречи продолжили работу в закрытом режиме.

Сергей Шойгу и Сергей Лавров прибыли в Душанбе на совместное заседание Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло сегодня.

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