15.09.2021 (16:10)

В Центральном военно-морском музее проходят мероприятия в память о святом благоверном князе Александре Невском

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого продолжаются мероприятия, посвященные святому благоверному князю Александру Невскому.

В эти дни сотрудники музея для учащихся кадетских классов школ Санкт-Петербурга и Великого Новгорода провели тематические интерактивные экскурсии-викторины «Имя Александра Невского в истории Российского флота». Школьников младших классов музей встретил игровой программой «Князь-воин». Для матросов, проходящих срочную службу в Кронштадте, в музее было проведено тематическое памятное мероприятие «Защитник земли Русской».

Накануне памятных дней в Центральном военно-морском музее прошли: церемония принятия юнармейской присяги учащимися лицея №179 Санкт-Петербурга; специально организованная для юнг Юнармии экскурсия, посвященная Александру Невскому.

В ходе экскурсий и викторин моряки срочной службы, школьники и дети в доступной увлекательной форме узнали, что князь Александр Ярославич по прозвищу Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Свое прозвище он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года.

Князь одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

Узнали молодые любители флотской истории и о том, что Александр Невский заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. За свои дела он признан святым и канонизирован Русской православной церковью.

Молодому полководцу было только 19 лет, когда он одержал крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва. Рыцари-крестоносцы, получив благословение Папы Римского на захват Руси и обращение русского народа в «истинную» веру, собрав огромную флотилию, высадились на русской земле. Войско юного князя сумело разбить лагерь шведов, расположившийся у устья реки Ижоры.

5 апреля 1242 года на Чудском озере прошло другое знаменитое сражение князя, известное как Ледовое побоище. Тогда Александр Ярославович умело использовал против войск Ливонского ордена особенности северных водоемов. Битва происходила на озере, ледяной покров которого в это время был уже тонким. Неповоротливых немецких рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, русские воины заманили на тонкий лед. С флангов их атаковала русская конница – она и завершила разгром иноземцев. После поражения рыцарский орден отказался от своих недавних завоеваний, и новгородцы завладели частью Латгалии.

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