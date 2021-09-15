15.09.2021 (15:55)

Юнармейцы нарисовали в Красногорске граффити с чемпионом Олимпийских игр в Токио Никитой Нагорным

В подмосковном Красногорске появилось граффити с чемпионом Олимпийских игр в Токио Никитой Нагорным. Портрет лидера Юнармии украсил улицу Школьная — одну из самых оживленных в городе. Рядом с ней находится Российский государственный архив кинофотодокументов и Мемориал заводчанам, погибшим в Великую Отечественную войну. Граффити рисуют на различных поверхностях: зданиях, стенах и опорах мостов, в этот раз организаторы нашли не менее оригинальное место под арт-объект — в произведение искусства за считанные часы превратилась обычная трансформаторная подстанция.

«Я знаю, что проект «Граффити Победы» пользуется огромной популярностью у юнармейцев, – рассказал начальник Главного штаба движения Никита Нагорный. — По всей России появилось уже более двух десятков композиций — это изображения ветеранов и активистов Юнармии, которые внесли свой вклад в его развитие. Связь молодежи с поколением победителей — вот главная цель патриотической акции. Благодаря этим арт-объектам потомки будут помнить о героях. В этот раз решили нарисовать мой портрет. Это почетно для меня. Мои заслуги видят и признают! Я старался, я завоевал золотую медаль для нашей страны. Хочется быть примером для ребят, хочется их мотивировать, чтобы они занимались спортом, были активными и приносили пользу».

Рядом с Никитой Нагорным на граффити изобразили юнармейца Илью Безгина, одиннадцатиклассника из Красногорска. В местном отделении говорят, что парень — с активной жизненной позицией, способный и ответственный. Илья тоже призер Олимпиады, но по биологии и праву. А еще он лауреат конкурса «Ученик года-2020», победитель XX Всероссийской акции «Я — гражданин России» (социальный проект «Тимуровцы XXI века»), дипломант I степени Всероссийского конкурса «Родина» (номинация «Дети о войне. Школьные СМИ»). В Юнармию он вступил в 2016 году.

«Моя мечта — познакомиться с Никитой Нагорным лично. Наш лидер — пример во всем. Мы ровняемся на него. С интересом и волнением я следил за всеми его выступлениями на Олимпиаде. И то, что мы изображены вместе с ним на одном граффити, — большая честь для меня», — поделился впечатлениями Илья.

Никита Нагорный возглавил Юнармию в декабре 2020 года. Несмотря на плотный график, он активно участвует в деятельности движения. Никита Нагорный — трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы и олимпийский чемпион. В Токио спортсмен взял «бронзу» на перекладине, также на счету начальника Главного штаба Юнармии «бронза» в личном многоборье и золотая медаль в командном многоборье. Вместе с другими гимнастами (Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский) Никита Нагорный принес России первую за 25 лет высшую награду. Причем он выполнил трюк, который назван в честь спортсмена и уже вошел в историю.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 850 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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