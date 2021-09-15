Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.09.2021 (14:47)

На Камчатке 300-тысячный военнослужащий приобрел жилье по военной ипотеке

Военнослужащей Восточного военного округа (ВВО) на Камчатке вручен договор целевого жилищного займа в рамках военной ипотеки. 300-тысячным участником накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих, реализовавшим свое право на обеспечение жильем, стала старший матрос Тихоокеанского флота Александра Критская.

Сегодня руководитель ФГКУ Минобороны России «Росвоенипотека» Константин Ярославцев вручил военнослужащей поздравление от заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова и передал договор целевого жилищного займа.

После с военнослужащей был подписан и кредитный договор на приобретение квартиры, согласно которому средства на первоначальный взнос и ежемесячные платежи будет обеспечивать государство на все время прохождения военной службы.

Для семьи Критских это вторая квартира, купленная по системе накопительно-ипотечного кредитования, одним из преимуществ которой является возможность приобретения нескольких жилых помещений. Ранее муж Александры прапорщик Николай Критский уже реализовал свое право на жилье.

«Накопительно-ипотечная система за 17 лет своего существования доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса военнослужащих. На сегодняшний день свое право на обеспечение жилыми помещениями реализовали 300 тысяч военнослужащих, из них 272 тысячи приобрели жилье и 28 тысяч получили накопления по окончанию военной службы», — отметил руководитель «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Калужской области представители Русской православной церкви провели тематическое занятие с военнослужащими авиаполка дальней авиации
В филиале Военной академии МТО в Вольске состоялся молебен святому Иосифу Волоцкому и духовно-просветительская беседа с курсантами
В Подмосковье стартовал сбор со специалистами органов жилищного обеспечения Минобороны России
Военно-патриотические выставки о Великой Отечественной войне развернут для жителей Забайкалья в ходе военно-технического форума «Армия 2021»

Метки:
Социальное развитие , Жилье , Военная ипотека
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false