15.09.2021 (14:47)

На Камчатке 300-тысячный военнослужащий приобрел жилье по военной ипотеке

Военнослужащей Восточного военного округа (ВВО) на Камчатке вручен договор целевого жилищного займа в рамках военной ипотеки. 300-тысячным участником накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих, реализовавшим свое право на обеспечение жильем, стала старший матрос Тихоокеанского флота Александра Критская.

Сегодня руководитель ФГКУ Минобороны России «Росвоенипотека» Константин Ярославцев вручил военнослужащей поздравление от заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова и передал договор целевого жилищного займа.

После с военнослужащей был подписан и кредитный договор на приобретение квартиры, согласно которому средства на первоначальный взнос и ежемесячные платежи будет обеспечивать государство на все время прохождения военной службы.

Для семьи Критских это вторая квартира, купленная по системе накопительно-ипотечного кредитования, одним из преимуществ которой является возможность приобретения нескольких жилых помещений. Ранее муж Александры прапорщик Николай Критский уже реализовал свое право на жилье.

«Накопительно-ипотечная система за 17 лет своего существования доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса военнослужащих. На сегодняшний день свое право на обеспечение жилыми помещениями реализовали 300 тысяч военнослужащих, из них 272 тысячи приобрели жилье и 28 тысяч получили накопления по окончанию военной службы», — отметил руководитель «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев.

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