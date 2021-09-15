15.09.2021 (16:01)

Российские военнослужащие в Киргизии оказали гуманитарную помощь детскому социальному учреждению

Военнослужащие объединённой российской военной базы в Киргизии оказали адресную гуманитарную помощь подшефному дому-интернату в селе Красная речка Чуйской области.

Военнослужащие и члены их семей совместно с настоятелем гарнизонного войскового Александро-Невского храма собрали и передали воспитанникам теплые вещи и предметы первой необходимости, а также более 250 килограммов продуктов.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что проведение подобных акций стало хорошей традицией российских военнослужащих, которые шефствуют над детскими домами, приютами и объединениями граждан с ограниченными возможностями на протяжении 16 лет с момента создания базы.

Справочно:

Объединенная российская военная база в Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе. На вооружении соединения имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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