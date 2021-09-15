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15.09.2021 (15:35)

В Самарской области проходит сбор с молодыми офицерами военной полиции ЦВО

В Самарской области на полигоне Рощинский проходит сбор с выпускниками военных вузов 2021 года, прибывшими для прохождения службы в подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО). К мероприятию привлечено 10 офицеров.

В ходе сбора военнослужащие сдадут нормативы по РХБ защите, по физической и медицинской подготовке. С ними пройдут учебные занятия по нормативно-правовым основам организации службы военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

На них особое внимание будет уделяться вопросам выполнения специальных задач при несении службы на опорном пункте, поддержания пропускного режима, сопровождения воинских колонн, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

Сбор проходит под общим руководством командования регионального управления военной полиции ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Сборы , Военная полиция
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