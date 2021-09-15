15.09.2021 (15:24)

Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги учения в Арктике

Силы и войска Северного флота, действующие в Арктике в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, приступили к этапу свёртывания. Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, под руководством которого проходило данное учение, подвёл его предварительные итоги.

Как отметил адмирал Александр Моисеев, «личный состав сил и войск флота, участвовавший в учении арктической экспедиционной группировки, своими практическими действиями уверенно доказал готовность решать задачи по обороне арктических территорий России, обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике».

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «все задачи, поставленные перед силами и войсками флота, выполнены, при этом личный состав флота, участвовавший в учении, показал высокий уровень подготовленности и умение слаженно действовать в условиях быстро меняющейся обстановки в арктической зоне ответственности».

В период подготовки и проведения учения отмечалась высокая активность сил морской и воздушной разведки иностранных государств, Североатлантического Альянса, а также его отдельных государств-участников – США, Великобритании, Норвегии.

Самолётами базовой патрульной и разведывательной авиации США, Норвегии и Финляндии выполнено до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря и приграничных с Российской Федерацией районов Финляндии.

Для усиления наряда сил морской разведки в Баренцево море кроме норвежского разведывательного корабля «Марьята» были дополнительно направлены гидрографическое судно «Эхо» и фрегат УРО «Ланкастер» ВМС Великобритании.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходило в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации и являлось завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил и войск флота в текущем году.

В ходе учения отрабатывалось обеспечение безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Северного морского пути, решались задачи управления арктической экспедиционной группировкой в случае совместных специальных операций по блокированию и уничтожению террористов.

Практические действия сил и войск Северного флота прошли на полигонах Мурманской области, в Баренцевом и Карском морях, в море Лаптевых, в районах Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, а также в Красноярском крае в районе порта Дудинка на реке Енисей.

К учению привлекалось до 8 тыс. военнослужащих, в нем было задействовано около 800 единиц боевой и специальной техники, около 120 летательных аппаратов и до 50 боевых кораблей и судов обеспечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице