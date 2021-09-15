15.09.2021 (15:45)
В Пермском СВУ открыт универсальный спортивный комплекс «Старт»
В Пермском суворовском военном училище открыт универсальный спортивный комплекс «Старт».
На территории комплекса более 2 тысяч квадратных метров расположена уникальная учебно-материальная база, которая позволяет качественно проводить занятия по военно-прикладным видам спорта, баскетболу, волейболу, мини-футболу, спортивным единоборствам и силовым видам спорта.
Новые технологические и конструкторские решения обеспечивают максимально комфортные условия для поддержания уровня физической подготовленности, а также развития военно-прикладных навыков и умений.
Наряду со строительством универсальных спортивных комплексов в учебных заведениях, в РВСН проводится оснащение новейшими спортивными тренажёрами воинских частей и соединений. В распоряжении военнослужащих современные тренажерные залы, включающие в себя широкую линейку тренажерных систем.