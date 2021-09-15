Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.09.2021 (15:45)

В Пермском СВУ открыт универсальный спортивный комплекс «Старт»

В Пермском суворовском военном училище открыт универсальный спортивный комплекс «Старт».

На территории комплекса более 2 тысяч квадратных метров расположена уникальная учебно-материальная база, которая позволяет качественно проводить занятия по военно-прикладным видам спорта, баскетболу, волейболу, мини-футболу, спортивным единоборствам и силовым видам спорта.

Новые технологические и конструкторские решения обеспечивают максимально комфортные условия для поддержания уровня физической подготовленности, а также развития военно-прикладных навыков и умений.

Наряду со строительством универсальных спортивных комплексов в учебных заведениях, в РВСН проводится оснащение новейшими спортивными тренажёрами воинских частей и соединений. В распоряжении военнослужащих современные тренажерные залы, включающие в себя широкую линейку тренажерных систем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Нахимовском военно-морском училище прозвенел первый звонок
В Зауралье начались «Уроки мужества» для школьников и студентов
Астраханские досаафовцы поздравили школьников с Днем знаний
В Тверском суворовском военном училище прошли мероприятия, посвященные Дню знаний

Метки:
Суворовское училище , Среднее образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false