Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.09.2021 (14:58)

День безопасности полетов прошел в Энгельсском соединении дальней авиации

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, прошли занятия, посвященные безопасности полетов.

Данные занятия проводятся регулярно с целью совершенствования знаний руководящих документов личным составом авиационных экипажей.

На первом этапе в учебных классах с военнослужащими были произведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов.

После чего летные экипажи приступили к практической отработке на учебных тренажерах разобранных ранее вопросов, а также к отработке правильного алгоритма действий в аварийной обстановке при проведении полетов.

«Занятия проводятся регулярно, они имеют большое значение как для летного состава, так и для инженерно-технического. Мы стараемся уделить большое внимание всем мелочам, которые могли бы повлечь за собой какие-либо негативные последствия. Данные, предоставляемые службой объективного контроля, тщательно просматриваются и каждому летчики индивидуально, подробно доводятся его ошибки», - подчеркнул командир авиационной части подполковник Олег Скитский.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Комплекс радиоподавления «Силок-01» защитил пункт управления коалиционной группировки войск от БпЛА условного противника на полигоне Мулино
Военнослужащие дальней авиации посетили православную церковь в Калужской области
Лётчики дальней авиации выполнили проверку системы противовоздушной обороны Западного военного округа
Объявлены результаты конкурса «Серебряные крылья-2021»

Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false