15.09.2021 (14:58)
День безопасности полетов прошел в Энгельсском соединении дальней авиации
В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, прошли занятия, посвященные безопасности полетов.
Данные занятия проводятся регулярно с целью совершенствования знаний руководящих документов личным составом авиационных экипажей.
На первом этапе в учебных классах с военнослужащими были произведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов.
После чего летные экипажи приступили к практической отработке на учебных тренажерах разобранных ранее вопросов, а также к отработке правильного алгоритма действий в аварийной обстановке при проведении полетов.
«Занятия проводятся регулярно, они имеют большое значение как для летного состава, так и для инженерно-технического. Мы стараемся уделить большое внимание всем мелочам, которые могли бы повлечь за собой какие-либо негативные последствия. Данные, предоставляемые службой объективного контроля, тщательно просматриваются и каждому летчики индивидуально, подробно доводятся его ошибки», - подчеркнул командир авиационной части подполковник Олег Скитский.