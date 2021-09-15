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15.09.2021 (14:46)

В Энгельсском соединении дальней авиации проводится плановая ревакцинация личного состава

В воинских гарнизонах на территории Калужской, Мурманской и Саратовской областей проводится плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.

К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский состав соединения, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также военнослужащие переболевшие коронавирусом, но имеющие показатели антител к инфекции.

Ревакцинация производится только после осмотра терапевтом и без наличия симптомов каких-либо заболеваний. 

«Безусловно, проводимый комплекс мероприятий - это эффективная мера борьбы с пандемией. Прививку от коронавирусной инфекции необходимо делать, в первую очередь для защиты себя и своих близких. Ревакцинация военнослужащих проводится на добровольной основе», - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения дальней гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Повторная прививка производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Необходимый запас вакцины для проведения профилактических прививок в соединении и подчиненных воинских частях уже накоплен.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Воздушно-космические силы (ВКС) , COVID-19
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