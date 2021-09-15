15.09.2021 (14:17)

Специалисты РХБ защиты ЮВО скрыли огневые позиции от дронов противника на полигоне Прудбой

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения Южного военного округа (ЮВО) обеспечили маскировку передислокации батальонных тактических групп мотострелкового соединения на полигоне Прудбой от ударов боевых дронов условного противника в ходе батальонного тактического учения в Волгоградской области.

Личный состав аэрозольного подразделения соединения выполнил задачу по скрытию месторасположения мотострелковых подразделений дымовыми и аэрозольными завесами.

Специалисты РХБ защиты применили термодымовые машины ТДА-3, при помощи которых установили аэрозольную завесу на площади более одного квадратного километра. ТДА-3 способна наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надёжное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия места расположения командного пункта.

В учении на полигоне Прудбой принимает участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «Тор», самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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