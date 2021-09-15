15.09.2021 (14:04)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО уничтожили цели на двусторонних учениях в Чечне

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего батальонного тактического учения на общевойсковом полигоне Гвардейский в Чечне нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегическим объектам условного противника.

Ранее подразделения ракетного соединения из Северной Осетии выдвинулись в район выполнения боевой задачи.

На марше ракетчики отразили атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участки зараженной местности.

В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

Всего в учении принимает участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц военной техники.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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