15.09.2021 (13:03)
Мотострелки ЮВО наводят мосты и паромные переправы для форсирования водных преград в рамках батальонного тактического учения
Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках двустороннего тактического учения совершили марш из пункта постоянной дислокации в Волгоградскую область на полигон Прудбой.
Подразделения материально-технического обеспечения ЮВО выполнили нормативы по наведению паромной и понтонной переправ через реку шириной около 500 м, а также восстановили железнодорожный мост, ранее разрушенный авиацией условного противника.
При поддержке инженерных подразделений и экипажей армейской авиации мотострелковые подразделения преодолели водные преграды и продолжили марши в районы выполнения задач.
В ходе учения военнослужащие отработают взаимодействие в районе выполнения учебно-боевой задачи. Особое внимание будет уделяться действиям подразделений противовоздушной обороны по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с комплексами беспилотных летательных аппаратов.
На заключительном этапе учения состоятся боевые стрельбы из вооружения самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, гранатометов и стрелкового оружия.
На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.