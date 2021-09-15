15.09.2021 (13:03)

Мотострелки ЮВО наводят мосты и паромные переправы для форсирования водных преград в рамках батальонного тактического учения

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках двустороннего тактического учения совершили марш из пункта постоянной дислокации в Волгоградскую область на полигон Прудбой.

Подразделения материально-технического обеспечения ЮВО выполнили нормативы по наведению паромной и понтонной переправ через реку шириной около 500 м, а также восстановили железнодорожный мост, ранее разрушенный авиацией условного противника.

При поддержке инженерных подразделений и экипажей армейской авиации мотострелковые подразделения преодолели водные преграды и продолжили марши в районы выполнения задач.

В ходе учения военнослужащие отработают взаимодействие в районе выполнения учебно-боевой задачи. Особое внимание будет уделяться действиям подразделений противовоздушной обороны по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с комплексами беспилотных летательных аппаратов.

На заключительном этапе учения состоятся боевые стрельбы из вооружения самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, гранатометов и стрелкового оружия.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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