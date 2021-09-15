15.09.2021 (13:44)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии уничтожили танки «противника» залповым огнем на дальности более 4 тыс. м

Личный состав разнородных подразделений российской военной базы в Южной Осетии в рамках двустороннего батальонного тактического учения применил разведывательно-огневые контуры (РОК) для борьбы с танками условного противника. Цели были уничтожены залповым огнем артиллерии на удалении более 4 тыс. м.

На полигоне Дзарцем в условиях горной местности артиллеристы вели залповый огонь по целям из 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани» по координатам, поступившим от разведподразделений.

Всего было поражено свыше 30 мишеней, имитирующих тяжелую бронетехнику противника. После каждого залпа артиллерийские расчеты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

В составе РОК во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями выполняли задачи по предназначению разведчики, связисты и военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов базы.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотника и комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» на пункты управления. Всего было отработано свыше 60 нормативов по разведке местности с целью обнаружения мишеней.

Всего в двустороннем учении, которые продлятся до 17 сентября с.г., принимает участие около 1,5 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на военной базе в Южной Осетии. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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