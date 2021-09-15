15.09.2021 (12:49)

Военные инженеры очистили от мусора и зарослей камыша пруд рядом с территорией Главного храма ЮВО в Ростове-на-Дону



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры очистили от мусора и зарослей камыша пруд рядом с территорией Главного храма ЮВО в Ростове-на-Дону

В г. Ростов-на-Дону инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) очистили пруд в балке им. Игоря Рябинина рядом с территорией Главного храма ЮВО в честь сорока Севастийских мучеников.

Объем выполненных работ по благоустройству будущего парка ростовчане смогли оценить в минувший выходной, на праздновании Дня города. На территории Главного храма ЮВО прошли праздничные мероприятия с участием военных артистов и художественных коллективов Ростовского гарнизона, были развернуты выставки боевой техники, военно-исторического музея.

Военные инженеры полностью очистили от мусора и зарослей камыша русло ручья, протекающего по низовью балки, расширили береговую линию и углубили дно до размеров пруда. Специалисты инженерных подразделений приступили к укреплению берегов водоема бетоном и природным камнем. Также будет установлено ограждение и оборудованы водоотливные сооружения вдоль склонов балки.

В соответствии с планом реконструкции ландшафта среди сохраненных и дополнительно высаженных деревьев будут оборудованы тропинки, площадки для отдыха, а водоем украсят пороги и водопады.

Для работы по благоустройству балки им. И. Рябинина инженерные подразделения задействовали специальную технику: экскаватор на звене понтонного моста, погрузчики МДСУ 3500, самосвалы различных модификаций на базе КамАЗ.

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