15.09.2021 (12:32)

Спасательный буксир Черноморского флота «Капитан Гурьев» возвращается в Севастополь из Индийского океана

Экипаж спасательного буксирного судна «Капитан Гурьев» из состава отряда спасательных судов Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота возвращается в Севастополь после участия в Армейских международных играх (АрМИ-2021) в Персидском заливе.

Буксир Черноморского флота обеспечивал команду российского Военно-Морского Флота в ходе её участия в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходил в порту Конарак, Исламской Республики Иран в августе текущего года.

В настоящее время спасательное судно находится в Аравийском море, экипаж взял курс на Суэцкий канал.

Возвращение «Капитана Гурьева» в пункт базирования ожидается в первой декаде октября 2021 года.

Справочно:

Исламская Республика Иран уже в третий раз принимала на территории своей страны международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина» в рамках проведения АрМИ-2021.

Первое место в конкурсе «Глубина», по сумме набранных очков, разделили между собой сборная ВМФ России и ВМС Ирана, второе место заняла команда из Китая, третье место сборная ВМС Сирии. В конкурсе принимали участие команды военных водолазов из шести стран: России, Венесуэлы, Ирана, Индии, Китая и Сирии.

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