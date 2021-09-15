15.09.2021 (12:06)

В Нижегородской области состоялась церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021»

В Нижегородской области на полигоне Мулино состоялась церемония закрытия совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Благодарность и пожелания успехов в боевой подготовке от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу участникам ССУ «Запад-2021» передал заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. «В ходе учений вы продемонстрировали все навыки, которые приобрели на плановых занятиях по боевой подготовке в течение учебного года. За короткое время вы в составе коалиционной группировки войск успели узнать друг друга и организовать тесное взаимодействие по задачам на поле боя», - отметил генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Учение «Запад-2021» показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага», – заявил замминистра обороны.

В ССУ «Запад-2021» приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных Сил Российской Федерации, личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки.

По итогам учения наиболее отличившиеся военнослужащие воинских контингентов коалиционной группировки войск были поощрены ведомственными наградами Минобороны России.

Справочно:

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходили в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

12 800 человек (в том числе до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники было задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей под единым оперативным командованием на территории Российской Федерации и Республики Беларусь не превышало соответственно 6400 и 6300 человек.



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