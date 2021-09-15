15.09.2021 (11:56)

Ракетные крейсеры Северного флота уничтожили десантный отряд условного противника в Баренцевом море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ракетные крейсеры Северного флота уничтожили десантный отряд условного противника в Баренцевом море

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации корабельная ударная группа Северного флота в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» отработала уничтожение морского десантного отряда условного противника в Баренцевом море. Боевые расчёты крейсеров выполнили стрельбы по морской мишенной позиции своими главными ракетными комплексами «Гранит» (ТАРКР «Пётр Великий») и «Вулкан» (РКР «Маршал Устинов»).

По данным объективного контроля цель, имитирующая морской десантный отряд условного противника, была успешно поражена.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации силами Кольской флотилии разнородных сил.

Ракетная стрельба стала завершающим эпизодом учения крейсеров Северного флота в Баренцевом море. После её выполнения силы флота, действующие в море, приступили к свёртыванию и направились в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Справочно:

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота разыгрываются на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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