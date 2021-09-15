15.09.2021 (11:24)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц выступил перед молодыми лейтенантами в ходе организационных сборов

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц выступил перед молодыми лейтенантами-выпускниками вузов Минобороны России в Доме офицеров флота в рамках организационных сборов.

Учебно-методические сборы проходят с 13 по 17 сентября со всеми лейтенантами, распределившимися на Тихоокеанский флот после окончания обучения в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации в 2021 году.

Командующий Тихоокеанским флотом в ходе выступления уделил большое внимание вопросам жилищного, финансового и медицинского обеспечения молодых офицеров.

Также адмирал Сергей Авакянц указал на выполнение планов деятельности сил ТОФ на 2022 год и активное участие во всех мероприятиях лейтенантов-выпускников. В ближайшее время им необходимо в установленные сроки сдать зачёты на допуск к самостоятельному управлению своими подразделениями.

Завершил своё выступление командующий Тихоокеанским флотом словами о роли молодых офицеров в сохранении флотских традиций для будущих поколений и совершенствовании своих профессиональных качеств вместе с приобретением новых навыком в ходе службы в офицерских погонах.

В рамках лекционной части перед лейтенантами также выступил заместитель командующего ТОФ по финансово-экономической работе полковник Павел Андреевский, временно исполняющий обязанности заместителя командующего ТОФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич, начальник управления боевой подготовки ТОФ капитан 1 ранга Сергей Синько и заместитель начальника ТО «Приморский» филиала «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Николай Синицын.

По видеоконференцсвязи на лекции присутствовали молодые лейтенанты, распределившиеся на корабли и в воинские части Войск и сил на Северо-востоке России.

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