Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.09.2021 (08:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели ночной этап батальонно-тактического учения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ночной этап батальонно-тактического учения.

В рамках данного этапа военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали навыки оборонительного боя.

По замыслу батальонно-тактического учения, личный состав занял позиции на указанном рубеже, а с целью прикрытия своих позиций установил минное поле на танкоопасном направлении. При ведении оборонительного боя военнослужащие ОГРВ ПРРМ поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику и живую силу условного противника, на максимальных дальностях. Особое внимание уделили выявлению и уничтожению подразделения разведки условного противника.

В ходе ведения боя специалисты медицинской службы оказали первую медицинскую помощь условно раненным военнослужащим с травмами различной степени тяжести, после чего организовали транспортировку раненых в тыл.

На следующем этапе батальонно-тактического учения военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработают действия наступательного боя.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Брестской области артиллеристы России и Белоруссии совместно нанесли массированный огневой удар в ходе ССУ «Запад-2021»
Более 400 десантников из России и Белоруссии в составе оперативно-тактического десанта остановили наступление противника на полигоне «Брестский»
В Забайкалье завершились специальные занятия с расчётами подвижных цифровых радиорелейных станций соединения связи общевойсковой армии ВВО с выполнением практических задач
В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false