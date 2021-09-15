15.09.2021 (08:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели ночной этап батальонно-тактического учения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ночной этап батальонно-тактического учения.

В рамках данного этапа военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали навыки оборонительного боя.

По замыслу батальонно-тактического учения, личный состав занял позиции на указанном рубеже, а с целью прикрытия своих позиций установил минное поле на танкоопасном направлении. При ведении оборонительного боя военнослужащие ОГРВ ПРРМ поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику и живую силу условного противника, на максимальных дальностях. Особое внимание уделили выявлению и уничтожению подразделения разведки условного противника.

В ходе ведения боя специалисты медицинской службы оказали первую медицинскую помощь условно раненным военнослужащим с травмами различной степени тяжести, после чего организовали транспортировку раненых в тыл.

На следующем этапе батальонно-тактического учения военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработают действия наступательного боя.

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