15.09.2021 (07:30)

Самолёты армии ВВС и ПВО ВВО уничтожили несколько группировок условного противника в ходе учений на Дальнем Востоке

Самолёты истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиаций армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) уничтожили сразу несколько группировок условного противника в ходе летно-тактических учений на Дальнем Востоке.

Лётчики истребителей-бомбардировщиков Су-34, многоцелевых истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 совершили полеты в заданные районы выполнения летно-тактических задач по предназначению с боевым применением средств поражения.

При входе в зоны поражений, пилоты успешно преодолели и подавили комплексы противовоздушной обороны. После обнаружения укреплённых и замаскированных позиций, живой силы, тяжелой артиллерии и бронетехники условного противника, самолёты открыли огонь на поражение.

В результате попадания неуправляемыми ракетными снарядами, авиационными бомбами и ракетами класса «земля-воздух», и применением пушечного вооружения экипажи уничтожили группировки условного противника.

Боевое применение осуществлялось по движущимся и статическим наземным мишеням, имитирующим наступающего противника.

Лётно-тактические учения проводились на полигонах Восточного военного округа: «Литовка», «Новосельский» и «Мухор-Кондуй» в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

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