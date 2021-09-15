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15.09.2021 (06:45)

В Забайкалье летчики штурмовиков Су-25 ВВО отработали посадку на условно поврежденный и зараженный аэродром

В Забайкальском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками современных боевых самолётов штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО).

На одном из этапов мероприятия по вводной задаче лётчики штурмовиков Су-25 «Грач» осуществили посадку на условно поврежденный и заражённый отравляющими веществами аэродром.

При этом самолеты перед приземлением пролетали над аэродромом на предельно низкой высоте, с целью объективной оценки характера и объёма «повреждений» взлётно-посадочной полосы, с принятием решения лётчиков на посадку.

По прибытии лётчики получили средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания и были эвакуированы в безопасный район, а самолёты прошли полную специальную обработку дегазирующими рецептурами. Для создания обстановки, приближённой к боевой, на  учении были применены средства аэрозольного противодействия.

Помимо этого, экипажи штурмовиков выполнили некоторые элементы сложного пилотажа и совершенствовали боевое маневрирование на средних и малых высотах, в тёмное время суток отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе.

В учении приняли участие свыше 400 военнослужащих лётного и лётно-технического состава, было задействовано более 50 единиц военной специальной аэродромной техники обеспечения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Самолеты , Восточный военный округ , Авиация , Истребительная авиация
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