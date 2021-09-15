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15.09.2021 (06:30)

В Забайкалье завершились специальные занятия с расчётами подвижных цифровых радиорелейных станций соединения связи общевойсковой армии ВВО с выполнением практических задач

В Забайкальском крае специалисты войск связи Восточного военного округа провели тренировку на радиорелейных станциях в рамках специальных занятий с расчетами подвижных цифровых радиорелейных станций. В ходе которой особое внимание уделялось организации связи между командным пунктом, запасным командным пунктом и подчиненными войсками.

В мероприятии были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины на базе КамАЗа 5350, а также была проведена апробация модернизированных радиорелейных станций. Благодаря современным компьютеризированным системам управления удалось до 40% сократить время их подготовки к применению.

Расчёты радиорелейных станций в 3 раза быстрее осуществили  развертывание и настройку новой цифровой техники,  по сравнению с аналоговыми средствами связи.

Важно и то, что теперь более чем в 5  раз улучшилось качество и дальность связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Войска связи
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