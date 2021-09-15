15.09.2021 (05:30)

Свыше 400 курсантов учебного центра ВВО освоили подводное вождение танков и БМП на вододроме в Забайкалье

Более 400 курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в рамках курса обучения освоили навыки подводного вождения танков и боевых машин пехоты на вододроме полигона «Песчанка» в Забайкальском крае.

Так, в ходе практических занятий экипажи Т-72Б в движении преодолевали искусственный водоём шириной около 100 метров с погружением на глубину до 5 метров. При этом, в условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров, механики-водители управляли боевыми машинами по специальным приборам – гирополукомпасам, предназначенным для определения направления движения танков под водой.

Кроме того, на занятиях под руководством командиров подразделений-преподавателей отрабатывались действия по эвакуации личного состава и техники в случае условного затопления. До начала занятий с военнослужащими был проведён детальный инструктаж по соблюдению требований безопасности, а танки с заранее установленными воздуховодами подверглись тщательной герметизации.

Также для допуска к подводному вождению танкисты прошли курс легководолазной подготовки, в ходе которого на специальном затапливаемом макете танка выполнили нормативы по использованию изолирующего противогаза и покиданию боевой машины при остановке двигателя.

Справочно :

Окружной учебный центр ВВО, дислоцированный в Забайкальском крае, является одним из лучших в Вооруженных Силах Российской Федерации учебным соединением по подготовке младших специалистов для общевойсковых подразделений. В настоящее время в нем проходят обучение свыше 2 тысяч курсантов по 14 военским специальностям.

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