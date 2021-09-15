15.09.2021 (04:30)

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО состоялось освящение церкви святого великомученика Иоанна Воина

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), состоялось торжественное освящение церкви святого великомученика Иоанна Воина, возведенной на территории городка соединения материально-технического обеспечения (МТО).

Торжественное освящение воинского храма архиепископом Лукианом прошло накануне празднования 800-летия годовщины князя Древней Руси Александра Невского. Мероприятие проходило в присутствии командования и военнослужащих соединения. Архиепископ торжественно передал настоятелю церкви мощи святого великомученика Иоанна Воина, которые будут постоянно храниться в воинском храме в специальном ковчеге.

Церковь имени святого великомученика Иоанна Воина была возведена в 2020 году на территории военного городка соединения МТО ВВО по решению заместителя Министра обороны РФ Героем России генерала армии Дмитрия Булгакова.

По окончании торжественного мероприятия, архиепископ Лукиан, поздравляя личный состав и гостей бригады сказал: «Нашу страну защищают два воинства. Это Вооружённые силы и святая православная церковь. Только вера и беззаветное служение Отечеству смогут защитить Россию от любого врага».

Храм имеет площадь около 90 квадратных метров. Во время церковной литургии здесь могут находиться одновременно около 40 человек. С момента открытия церкви, в ней было покрещено и приведено к причастию более 50 военнослужащих.

На торжественной церемонии освящения церкви присутствовали более 300 военнослужащих соединения материально-технического обеспечения ВВО, а также представители администрации Амурской области.

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