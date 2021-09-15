15.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы продолжают проводить Уроки Мира в учебных учреждениях Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы продолжают проводить Уроки Мира в учебных учреждениях Нагорного Карабаха

Российские миротворцы продолжают проводить Уроки Мира в учебных учреждениях Нагорного Карабаха. На этот раз военнослужащие российского миротворческого контингента провели в средней школе села Храморт Аскеранского района просветительскую акцию по принципу интерактивного урока с привлечением российских специалистов военной автоинспекции, подразделений гуманитарного разминирования и пожарной охраны миротворческого контингента.

Более 50 учащимся школы рассказали о главных мероприятиях деятельности миротворческой миссии российских военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования разъяснили детям повышенную опасность нахождения в районах, где ранее проходили боевые действия, из-за большого количества взрывоопасных предметов. Саперы продемонстрировали современную экипировку российских военных инженеров - общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол», предназначенного для защиты инженера от поражающих факторов взрыва. Школьникам рассказали о миноискателях ИМП-С2 и переносных искателях неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», позволяющие обнаруживать взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов.

Во дворе школы российские сапёры наглядно показали детям, как проходит разминирование местности и продемонстрировали работу миноискателей. Все желающие смогли примерять экипировку и почувствовать себя настоящими сапером-миротворцем.

«Мы очень рады, что вы пришли к нам, спасибо вам большое за ваше присутствие здесь. Наши дети очень рады вашему приезду, мы тоже, что вы с нами, защищаете нас. Хорошо, что дружим с вами, спасибо вам большое», - рассказала преподаватель русского языка Марина Аминян.

Военнослужащие подразделения пожарной охраны миротворческого контингента рассказали ребятам о причинах возникновения возгораний, о том, как устроен пожарный автомобиль АЦ-6-40 на базе КамАЗ, познакомили с аварийно-спасательным оборудованием, с работой расчета, показали защитную одежду и снаряжение. Дети с интересом примерили снаряжение пожарного, оказавшись в роли огнеборца, а также сами попробовали потушить условное возгорание с помощью огнетушителя ОУ-3, а также с использованием ручного ствола пожарного. Неподдельный интерес учеников вызвало действие спасателей, в ходе которых развернули и проложили пожарную линию с подачей огнетушащего вещества в виде пены.

«Сегодня, благодаря миротворцам, в школе Храморта проводился «урок мира», дети познакомились с техникой безопасности, противопожарной техникой, действия при обнаружении взрывоопасных предметов, познакомились с героями великой отечественной войны. Дети рады, учителя тоже, все благодарны», - пояснил директор школы Артур Вазекян.

Представители военной автомобильной инспекции рассказали детям о своей службе и важности соблюдения правил дорожного движения. Ребята смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля, включить проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы.

Также специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента провели для школьников небольшой экскурс в историю Великой Отечественной войны, в котором рассказали о подвигах пионеров-героев.

«С начала сентября мы проводим цикл мероприятий, посвященных мужеству, героизму и миру. На сегодняшний день мы провели более 20 мероприятий, сейчас мы находимся в населенном пункте Храморт Аскеранского района. Здесь мы показали ребятам работу саперов и пожарных миротворческого контингента. Для ребят это было познавательно и увлекательно. Приглашают нас еще провести подобные занятия», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Задорожный.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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