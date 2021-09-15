15.09.2021 (09:00)

Военнослужащие российской военной полиции совместно с комендатурой Брестского гарнизона отразили нападение на базовый лагерь военнослужащих-участников ССУ «Запад-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отражение военнослужащими российской военной полиции совместно с комендатурой Брестского гарнизона нападения на базовый лагерь военнослужащих-участников ССУ «Запад-2021»

В рамках отработки внештатных ситуаций при несении боевого дежурства подразделением военной полиции и военнослужащими военной комендатуры вооружённых сил Республики Беларусь проведено тактико-специальное занятие по отражению нападения диверсионной группы условного противника.

Находясь на совместном контрольно-пропускном пункте, военнослужащие на практике отработали вопросы взаимодействия при организации пропускного режима, совместного ведения боя, задержания вооружённых нарушителей, оказания медицинской помощи и эвакуации раненого с поля боя.

При отработке тактической задачи по эвакуации раненного военнослужащего из зоны ведения боя медицинским подразделением был применён бронированный санитарный автомобиль «Линза», созданный на базе семейства специальных бронеавтомобилей «Тайфун-К».

Активные действия военнослужащих не позволили группе диверсантов проникнуть в базовый лагерь с военнослужащими, участвующими в совместном стратегическом учении «Запад-2021».

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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