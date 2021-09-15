15.09.2021 (03:00)

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провёл первый концерт в ходе стартовавшего тура по отдалённым гарнизонам

Артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) провели первый концерт в ходе стартовавшего тура по отдалённым воинским гарнизонам объединения.

Выездная программа началась с гарнизона аэродрома «Каменный ручей» в посёлке Монгохто Хабаровского края, где дислоцированы части морской авиации флота.

В ходе концерта ансамбль выступил с обновленной программой – музыкальными, вокальными и танцевальными номерами. В частности, вокалисты исполнили несколько новых военных патриотических композиций, в том числе и о Военно-морском флоте. Сольно выступили баянисты и гитаристы ансамбля.

Выездная концертная группа ансамбля состоит из 25 человек под руководством капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева. В ближайшее время в ходе тура флотские артисты выступят перед воинскими коллективами и жителями гарнизонов в населённых пунктах Ванино и Заветы Ильича.

Помимо военнослужащих и членов их семей, выступления артистов смогут посетить представители муниципалитетов и жители ближайших населённых пунктов.

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