15.09.2021 (08:00)

В Брестской области артиллеристы России и Белоруссии совместно нанесли массированный огневой удар в ходе ССУ «Запад-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Нанесение артиллеристами России и Белоруссии массированного огневого удара в Брестской области в ходе ССУ «Запад-2021»

На территории общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в Белоруссии, в ходе активной фазы совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», ствольная артиллерия двух стран совместно уничтожила опорные пункты и критически важные объекты условного противника.

Самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», самоходные пушки 2С5 «Гиацинт» совместно с реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», а также «МСТА-С» совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника.

В артиллерийском ударе были задействованы свыше 100 единиц вооружения и около 300 военнослужащих из двух стран.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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