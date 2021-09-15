Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.09.2021 (08:00)

В Брестской области артиллеристы России и Белоруссии совместно нанесли массированный огневой удар в ходе ССУ «Запад-2021»

Фото Видео

На территории общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в Белоруссии, в ходе активной фазы совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», ствольная артиллерия двух стран совместно уничтожила опорные пункты и критически важные объекты условного противника.

Самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», самоходные пушки 2С5 «Гиацинт» совместно с реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», а также «МСТА-С» совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника.

В артиллерийском ударе были задействованы свыше 100 единиц вооружения и около 300 военнослужащих из двух стран.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 400 десантников из России и Белоруссии в составе оперативно-тактического десанта остановили наступление противника на полигоне «Брестский»
В Забайкалье завершились специальные занятия с расчётами подвижных цифровых радиорелейных станций соединения связи общевойсковой армии ВВО с выполнением практических задач
В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта
Разведывательные группы глубинной разведки обеспечили корректирование ударов авиации и доразведку района высадки оперативно-тактического десанта на полигоне Мулино

Метки:
ССУ «Запад-2021» , Западный военный округ , Учения , Артиллерия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false