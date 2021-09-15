15.09.2021 (06:00)

В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Высадка тактического воздушного десанта в Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021»

В Калининградской области на полигоне армейского корпуса Балтийского флота «Правдинский» в ходе этапа совместного стратегического российско-белорусского учения «Запад-2021» самолётами военно-транспортной авиации ВКС России осуществлено десантирование со штатным вооружением около 300 военнослужащих Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ.

Для выполнения задачи были задействованы 10 военно-транспортных самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Десантирование проводилось парашютным способом на системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров.

По замыслу учения, пара истребителей Су-27 Балтийского флота, проведя воздушный бой, очистила воздушное пространство от авиации условного противника. Для обеспечения безопасного развёртывания основных сил десанта бомбовый удар по позициям условного противника нанесли фронтовые бомбардировщики Су-24. После высадки псковские десантники уничтожили пункты управления, захватили плацдарм и обороняли его. Кроме того, военнослужащими ВДВ в ходе этого эпизода отработано ведение десантно-штурмовых действий по блокированию и уничтожению передовых отрядов условного противника.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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