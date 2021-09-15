15.09.2021 (00:00)

Более 500 мероприятий психологической работы выполнили военные психологи ЗВО в рамках сопровождения участников АрМИ-2021

Специалисты-психологи соединений и воинских частей Западного военного округа выполнили более 500 индивидуальных и групповых мероприятий психологической работы в ходе подготовки и проведения этапов Армейских международных игр в 2021 году.

Военные психологи подключались уже на этапе отборочных этапов, оказывая помощь офицерам-наставникам в формировании высокого уровня сплочённости команд-участников, психологической готовности военнослужащих к высокой интенсивности занятий по дисциплинам боевой подготовки. Вместе с тем соревнующихся обучали приёмам психологической саморегуляции, волевого самоконтроля, снятия стресса перед выполнением нормативов и стрельб из штатного вооружения.

В целях качественной подготовки военнослужащих к состязаниям специалисты-психологи участвовали в проведении практических занятий с командами, оказывали помощь руководителям в формировании условий высокой интенсивности работы на учебных точках, создании тех стресс-факторов, с которыми участникам предстояло столкнуться на практике в ходе всех этапов игр. Немаловажную роль сыграли групповые занятия, направленные на поддержание оптимального уровня сплоченности команд и мобилизацию внутренних ресурсов перед выполнением наиболее трудных задач.

Всего в психологическом сопровождении команд-участников приняли участие более 100 специалистов-психологов общевойсковых, разведывательных, воздушно-десантных, инженерных соединений Западного военного округа. Получен бесценный опыт, который войдет в систему работы военных психологов и станет основой для подготовки российских команд в 2022 году.

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