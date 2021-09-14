14.09.2021 (21:00)

Разведывательные группы глубинной разведки обеспечили корректирование ударов авиации и доразведку района высадки оперативно-тактического десанта на полигоне Мулино

Для обеспечения корректировки ударов оперативно-тактической авиации и доразведки района высадки оперативно-тактического десанта в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021» в район применения десанта были выведены разведывательные группы глубинной разведки из состава бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Десантирование подразделений глубинной разведки производилось на площадку приземления Житово в Рязанской области парашютным способом из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России при скорости самолета около 360 км/ч с использованием комплектов высотного десантирования «Юнкер-О», в состав которого входит парашютная система специального назначения «Стайер» и комплект кислородного оборудования отечественного производства «Окси Высота», с высоты 8000 метров.

Вслед за разведчиками в район применения оперативно-тактического десанта была осуществлена выброска различных грузов на новых образцах парашютных грузовых систем ПГС-1500 и УПГС-250 с высоты 1500 метров тяжелого вооружения, боеприпасов, средств разведки и поражения, продовольствия и других материальных средств массой до 1500 кг.

Также из самолета Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России с высоты 2500 метров была десантирована группа координации и наведения авиации на цель на двух парашютных системах «Тандем-400С» и на четырех парашютных системах специального назначения «Дальнолет». При этом для доставки специалистов, не имеющих парашютной подготовки, была использована парашютная система специального назначения «Тандем», позволяющая десантникам выполнять боевые прыжки с пассажиром со снаряжением и грузом.

Доставка аппаратуры наведения и средств разведки группе наведения авиации с высокой точностью осуществлялась парашютным способом на управляемой парашютно-грузовой системе с высоты 2500 метров. Управление парашютно-грузовой системой возможно в автоматическом режиме с использованием навигационной системы ГЛОНАСС, а также в ручном управлении оператором и по принципу «Следуй за мной». Система приземлилась самостоятельно в заданную точку, после чего группа расшвартовала оборудование и приступила к выполнению боевой задачи.

Одной из особенностей десантирования стала доставка в район парашютиста-десантника с вооружением 82 мм миномета на парашютной системе специального назначения в универсальной парашютно-грузовой обвязке.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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