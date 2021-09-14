14.09.2021 (20:00)

Комплекс радиоподавления «Силок-01» защитил пункт управления коалиционной группировки войск от БпЛА условного противника на полигоне Мулино

Комплекс радиоподавления «Силок-01» обеспечил защиту пункта управления коалиционной группировки войск от несанкционированного входа в зону прикрытия радиоуправляемых авиационных моделей, имеющих в качестве нагрузки самодеятельные взрывные устройства.

Комплексное радиоэлектронное воздействие на спутниковые системы навигации, каналы управления и передачи данных беспилотных летательных аппаратов условного противника было отработано в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021», при этом были задействованы станции радиопомех Р-330Ж «Житель».

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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