14.09.2021 (19:00)

На полигоне Обуз-Лесновский военным атташе иностранных государств продемонстрировали совместные действия подразделений вооруженных сил России и Белоруссии

Представители военно-дипломатического корпуса на полигоне Обуз-Лесновский наблюдали за совместными действиями подразделений 1 танковой армии, Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России, региональной группировки войск Западного оперативного командования и Сил специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь.

Практический розыгрыш действий войск состоялся в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».

За действиями подразделений наблюдали аккредитованные в Беларуси представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, из которых 7 стран, входящих в блок НАТО, а также представители государств-членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, делегации международного Комитета Красного Креста.

В ходе розыгрыша практических действий войск подразделения вооруженных сил Республики Беларусь вели бой с передовыми отрядами противника и нанесли потери условному неприятелю, выиграв время для подготовки обороны на последующих рубежах. Затем совместная группировка артиллерии в составе дивизионов самоходных артиллерийских установок «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и артиллерии ВДВ уничтожила артиллерийские и минометные батареи, живую силу, огневые средства противника и его пункты управления.

Войска Западного оперативного командования и 1-й танковой армии навязали подразделениям «противника» ближний огневой бой. Отражение удара средств воздушного нападения противника осуществлялось последовательно, в общей системе ПВО, силами и средствами ПВО общевойсковых соединений и воинских частей, а также смешанной тактической группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ.

Прикрытие обороняющихся подразделений осуществила авиация из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 ВВС и войск ПВО вооружённых сил Белоруссии и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ. Для обнаружения и подавления системы ПВО условного противника была задействована группа в составе четырех самолетов Су-34 ВКС России. Эскадрилья уничтожила средства ПВО противника на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами.

После отражения атак условного противника воинские части 1 танковой армии и подразделения вооруженных сил Белоруссии перешли в атаку. В контрударе участвовали танковые и мотострелковые подразделения в том числе, новейшие танки, состоящие на вооружении войск союзного государства Т-72Б3, Т-80У, ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО, оперативно-тактическая и армейская авиация. Стремительными действиями они нанесли максимальное поражение условному противнику и восстановили первоначальное положение войск.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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