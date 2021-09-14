14.09.2021 (18:00)

Более 400 десантников из России и Белоруссии остановили наступление условного противника на полигоне Брестский

Российские и белорусские десантники, осуществив практическое десантирование парашютным способом из самолётов военно-транспортной авиации Ил-76МД, доставили 39 единиц техники и порядка 400 сводного батальона на площадку приземления на полигоне Брестский в Республике Беларусь в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021».

После захвата площадки приземления подразделения закрепились на назначенном командованием рубеже обороны.

В рамках выполнения задачи по применению тактического воздушного десанта батальон Псковского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск России, совершив перелет с аэродрома взлета Кресты на расстояние более 1 тыс. километров десантировались с высоты 600 метров с использованием парашютных систем Д-10.

Военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь совершили загрузку на аэродроме Мачулищи под Минском и встали в боевой строй самолётов ВТА на подлёте к точке выброски. Используя парашюты Д-6, подразделения белорусских десантников высадились в назначений точке приземления. Покидание воздушного судна корабельными командами десантников осуществлялось с интервалом в одну минуту.

Действиями тактического воздушного десанта были блокированы три моста через водную преграду, что не позволило условному противнику помешать действиям наших войск и обеспечило развертывание мотострелковых подразделений в интересах применения основной российско-белорусской группировки войск на полигоне.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице