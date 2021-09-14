14.09.2021 (16:00)

Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ морской авиации БФ в рамках ССУ «Запад-2021» выполнили практическое бомбометание на полигоне Добровольский

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» экипажи бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне Добровольский в Калининградской области.

Во время полетов на учебно-боевое применение экипажи выполнили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Бомбометание выполнялось на высотах от 200 метров до 2 километров.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

Помимо практического бомбометания, летчики морской авиации флота отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице