14.09.2021 (20:30)
В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Приозенскому полигону
В Центральном военно-морском музее открылась выставка, посвященная историческому пути Приозерского полигона.
На мероприятие собрались военнослужащие и сотрудники Научно-исследовательского центра 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, ветераны Приозерского полигона, а также представители военных и общественных организаций.
Экспозицию открыл начальник НИЦ полковник Константин Ковалевский. Он рассказал собравшимся о вкладе сотрудников Приозерского полигона в создание ядерного щита страны.
От ветеранов Приозерского полигона слово взял командир дивизиона судов обеспечения капитан 1 ранга запаса Владимир Карманов, который рассказал присутствующим об основных этапах развития и становления Приозерского полигона, а также провел презентацию книги «На переломных рубежах истории».
После открытия выставки состоялась обзорная экскурсия по залам Центрального военно-морского музея.