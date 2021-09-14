14.09.2021 (20:30)

В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Приозенскому полигону

В Центральном военно-морском музее открылась выставка, посвященная историческому пути Приозерского полигона.

На мероприятие собрались военнослужащие и сотрудники Научно-исследовательского центра 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, ветераны Приозерского полигона, а также представители военных и общественных организаций.

Экспозицию открыл начальник НИЦ полковник Константин Ковалевский. Он рассказал собравшимся о вкладе сотрудников Приозерского полигона в создание ядерного щита страны.

От ветеранов Приозерского полигона слово взял командир дивизиона судов обеспечения капитан 1 ранга запаса Владимир Карманов, который рассказал присутствующим об основных этапах развития и становления Приозерского полигона, а также провел презентацию книги «На переломных рубежах истории».

После открытия выставки состоялась обзорная экскурсия по залам Центрального военно-морского музея.

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