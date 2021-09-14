14.09.2021 (19:30)
В РВСН продолжается ревакцинация личного состава
В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается ревакцинация военнослужащих и членов семей от коронавирусной инфекции, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации.
Военнослужащим ракетных соединений, а также дежурным силам ракетных объединений в ходе ревакцинации вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день. В первую очередь ревакцинация проводится с медицинскими работниками, военнослужащими, несущими боевое дежурство, командным составом и дежурными силами соединений
и воинских частей.
Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.
Вакцинацию на добровольной основе в местах дислокации ракетных соединений (от Тверской до Иркутской областей) прошли как военнослужащие, так и члены их семей.
После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.