14.09.2021 (19:30)

В РВСН продолжается ревакцинация личного состава

В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается ревакцинация военнослужащих и членов семей от коронавирусной инфекции, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации.

Военнослужащим ракетных соединений, а также дежурным силам ракетных объединений в ходе ревакцинации вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день. В первую очередь ревакцинация проводится с медицинскими работниками, военнослужащими, несущими боевое дежурство, командным составом и дежурными силами соединений

и воинских частей.

Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

Вакцинацию на добровольной основе в местах дислокации ракетных соединений (от Тверской до Иркутской областей) прошли как военнослужащие, так и члены их семей.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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