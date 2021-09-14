14.09.2021 (15:00)

Морские пехотинцы Балтийского флота отработали задачи по противодесантной обороне побережья в рамках ССУ «Запад-2021»

На полигоне Хмелевка в Калининградской области десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Балтийского флота отработали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья.

В ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника. По прибытии на место морские пехотинцы БФ выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций.

На втором этапе учения морские пехотинцы провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения бронетранспортеров БТР-82А, САУ «Нона» по специально оборудованным мишеням, имитирующим быстроходные лодки и десантные средства.

Всего в учении было задействовано около 1000 военнослужащих и более 50 единиц колёсной и гусеничной техники, в том числе самоходные артиллерийско-миномётные установки «Нона» и бронетранспортёры БТР-82А.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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