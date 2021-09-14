14.09.2021 (14:00)

Экипажи ВТА ВКС России десантировали личный состав и технику подразделений ВДВ в Белоруссии в рамках ССУ «Запад-2021»

Экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили масштабное десантирование личного состава и военной техники подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на неподготовленную площадку приземления в Республике Беларусь.

Особенность заключается в том, что в десантировании принимают участие экипажи двух полков ВТА – Псковского и Оренбургского. После взлета экипажи перестраиваются в боевой порядок для дальнейшего десантирования подразделений ВДВ в Республике Беларусь.

В десантировании было задействовано более 20 самолетов ВТА Ил-76. Экипажи выполнили десантирование более 300 человек личного состава и около 40 единиц военной техники в боевых порядках на 30 секундном интервале с высоты 600 м на скорости 300 км/ч. На аэродроме Кресты в г. Псков была проведена подготовка экипажей и десанта и выполнена погрузка личного состава и военной техники подразделений ВДВ.

Это самое масштабное десантирование за весь период совместных стратегических учений «Запад-2021» с применением самолетов ВТА.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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